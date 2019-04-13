Член Совета Федерации Елена Мизулина написала обращение в прокуратуру, в котором пожаловалась на распространение в СМИ ложной информации о ее реакции на проведение занятий йогой в СИЗО, сообщает Regnum.

По ее словам, некоторые сайты распространили информацию о том, что она якобы потребовала запретить занятия йогой в следственных изоляторах, которая не соответствует действительности.

В связи с этим сенатор попросила проверить факт размещения такой информации, удалить ее либо заблокировать ресурсы, которые не удалят фейковую новость.