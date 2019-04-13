Опубликованы декларации о доходах депутатов Госдумы. Как выяснилось, из представителей Алтайского края больше всех заработал Александр Прокопьев ("Единая Россия") – 83 млн рублей. Это почти на 10 млн меньше, чем годом ранее (92,734 млн).

Остальные парламентарии получили доход в разы меньше. Так, второй по богатству депутат от региона – Николай Герасименко ("Единая Россия") – получил 6,9 млн рублей (было почти 8,3 млн).

В тройку самых состоятельных вошел Сергей Шаргунов (КПРФ). Его заработок увеличился до 6,8 млн рублей (6,6 млн).

Далее депутаты расположились в следующем порядке: Валерий Елыкомов ("Единая Россия") – почти 5,4 млн рублей (5 млн), Иван Лоор ("Единая Россия") – 5 млн рублей (4,9 млн), Олег Быков ("Единая Россия") – 4,8 млн рублей (1,3 млн), Даниил Бессарабов ("Единая Россия") – 4,8 млн рублей (18,5 млн), Наталья Кувшинова ("Единая Россия") – 4,8 млн рублей (4,7 млн), Виктор Зобнев ("Единая Россия") – 4,7 млн рублей (6,4 млн) и Александр Терентьев ("Справедливая Россия") – 4,7 млн рублей (4,5 млн).