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МЧС использует беспилотники для выявления поджигателей в Барнауле

, ИА "Амител"
Составлены свыше 200 протоколов за пал травы в Алтайском крае
Проводятся рейдовые мероприятия, при которых местных жителей информируют / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Проводятся рейдовые мероприятия, при которых местных жителей информируют / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводят мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности в сухую и теплую погоду, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

В частности, для выявления случаев разведения открытого огня, особенно на территориях садоводств, ведется наблюдение с беспилотных пилотируемых аппаратов.

Также проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых местных жителей предупреждают об опасности сухой травы на земельных участках и ее сжигания.

Так, только в Барнауле пожарные раздали свыше 500 экземпляров памяток о безопасном поведении в пожароопасный период.

Всего же с начала года зафиксировано 512 возгораний сухой растительности, из них 158 – это плановые отжиги. В 354 случаях неконтролируемое горение травы несло в себе угрозу. За нарушения требований пожарной безопасности составлен 201 протокол.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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