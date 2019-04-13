Южноамериканские кошки Жоффруа дали первое потомство в Новосибирском зоопарке, сообщают сотрудники в его группе в социальной сети "ВКонтакте".

Семейная пара получилась "интернациональной": самка приехала из Франции, а самец – из Чехии.

Но это нисколько не помешало хищникам заняться одной из ключевых своих задач – воспроизведением потомства.

Вейта (так зовут кошку) родила двух котят. Она их понемногу знакомит с окружающим миром. Так, недавно она начала давать им "взрослую" еду.

"Мы всегда спокойно заходили в их вольер для уборки. Сейчас же делаем это с большей осторожностью, — рассказывают сотрудники зоопарка. — Материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Она в любой момент готова броситься на защиту своих котят".