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Детеныши родились у кошек Жоффруа в Новосибирском зоопарке

, ИА "Амител"
Потомство дали самка из Франции и самец из Чехии
Вейта (так зовут кошку) родила двух котят / Фото: Анастасия Вишневецкая / vk.com/novosibirsk_zoo

Вейта (так зовут кошку) родила двух котят / Фото: Анастасия Вишневецкая / vk.com/novosibirsk_zoo

Южноамериканские кошки Жоффруа дали первое потомство в Новосибирском зоопарке, сообщают сотрудники в его группе в социальной сети "ВКонтакте".

Семейная пара получилась "интернациональной": самка приехала из Франции, а самец – из Чехии.

Но это нисколько не помешало хищникам заняться одной из ключевых своих задач – воспроизведением потомства.

Вейта (так зовут кошку) родила двух котят. Она их понемногу знакомит с окружающим миром. Так, недавно она начала давать им "взрослую" еду.

"Мы всегда спокойно заходили в их вольер для уборки. Сейчас же делаем это с большей осторожностью, — рассказывают сотрудники зоопарка. — Материнский инстинкт сделал Вейту более эмоциональной. Она в любой момент готова броситься на защиту своих котят".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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