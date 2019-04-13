Представители администрация Индустриального района Барнаула при объезде территории выявили нарушения при возведении летнего кафе в новом квартале 2000, сообщает мэрия.

В частности, завезенные стройматериалы занимают проезжую часть на улице Лазурной, блокируя въезд транспорта во двор и создавая угрозу безопасности движения на участке, говорится в сообщении.

Более того, районные власти выяснили, что само кафе, согласно проекту, будет стоять на проезжей части, что совершенно недопустимо.

Также объект планируют возвести в охранной зоне тепловых сетей, что затрудняет возможность их обслуживания и оперативного устранения аварий, уверены в администрации.

Несмотря на возражение районных властей, собственник решил продолжить возведение кафе, в связи с чем представители района обратились в прокуратуру и другие компетентные ведомства.

Кроме того, предпринимателю направлено письмо, в котором разъяснены возможные нарушения действующего законодательства при установке летнего кафе и необходимость приостановить строительство до согласования размещения кафе с надзорными органами.

Примечательно, что по состоянию на 13 апреля строительных работ на участке не ведется.