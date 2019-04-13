Жильцов верхних этажей эвакуировали с помощью автовышки / Фото: Александр Загвозкин / vk.com/barneos22

При пожаре в многоквартирном доме на улице Лазурная сегодня, 13 апреля, потребовалось привлечение спецтехники, чтобы спасти людей, сообщает "Катунь 24".

Сообщение о возгорании в многоэтажке №1 на улице Лазурная поступило в 7:55. На место ЧП незамедлительно направили 33 человека и 12 единиц техники.

Горела квартира на пятом этаже. Жильцов верхних этажей эвакуировали с помощью автовышки.

Огонь охватил 30 квадратов жилого помещения. В 8:21 его полностью потушили. К счастью, никто не пострадал.