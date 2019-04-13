Воскресенье в Алтайском крае начнется грозами и сильным ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным синоптиков, сутки 14 апреля 2019 года прогнозируются сложные погодные условия. Так, днем ожидаются дождь, а в южных районах гроза. Также прогнозируется сильный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

В частности, при порывистом ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

Следует помнить, что при ветре категорически не рекомендуется разводить огонь, который в считанные минуты может охватить большое пространство.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.