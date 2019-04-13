Горит большая площадь сухой травы и жилой дом на улице Звездная / Фото: источник amic.ru
В барнаульском поселке Центральный произошел пожар, сегодня, 13 апреля.
Как сообщил корреспонденту amic.ru очевидец, горит большая площадь сухой травы и жилой дом на улице Звездная.
На место происшествия пролетело минимум четыре пожарных машины.
Люди, опасаясь за сохранность имущества, вышли из домов и внимательно следят за стеной из огня и дыма.
Так как на улице сильный ветер, они опасаются, что по сухой траве огонь может дойти до их жилья.
Усугубляет ситуацию, что в коттеджной части поселка много недостроенного жилья и пустующих участков, где сухую траву никто не убирал.
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