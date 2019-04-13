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Семерых детей спасли при пожаре в Новосибирской области

, ИА "Амител"
Дети остались дома одни и едва не погибли
Огонь возник в коридоре, заблокировав ребятишкам выход на улицу / Фото: pixabay.com

Огонь возник в коридоре, заблокировав ребятишкам выход на улицу / Фото: pixabay.com

Трагедией мог завершиться пожар в жилом доме на станции Евсино Искитимского района, если бы не своевременное вмешательство соседей, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло вечером 12 апреля, когда семеро детей остались дома без присмотра взрослых, а самый старший ребенок, которому 16 лет – отправился в магазин за продуктами.

Огонь возник в коридоре, заблокировав ребятишкам выход на улицу. Они попытались открыть пластиковое окно, чтобы спастись от дыма и огня, но не смогли.

К счастью, вовремя подоспел сосед. Он разбил стекло и помог детям выбраться из горящего дома.

Пожарные прибыли через 15 минут после вызовы. К этому моменту дом и надворные постройки уже были полностью охвачены огнем.

Общая площадь пожара составила 277 квадратных метров. Пламенем уничтожены большая часть дома, надворные постройки и автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Вопрос материальной помощи и обеспечения жильем многодетной семьи будет решаться заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Искитимского района.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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