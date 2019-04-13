С 13 апреля Visa повысила максимальный лимит на оплату покупок без введения ПИН-кода, сообщает РБК.

Раньше покупатели могли расплатиться бесконтактным способом на сумму до тысячи рублей.

Теперь пользователи карт Visa смогут аналогичным образом делать покупки общей стоимостью уже до 3 тысяч рублей.

С одной стороны, это сделает удобнее совершение покупок, но с другой – может способствовать увеличению количества краж карт злоумышленниками, считают эксперты.

Отметим, что к настоящему моменту не все банки подключили такую опцию. Так, в Сбербанке не ответили на вопрос, готов ли он повысить лимит для бесконтактной оплаты без пин-кода.

Подтвердили увеличение лимита Альфа-банк, "Открытие" и Райффайзенбанк. ВТБ же запустил систему с оговоркой, что "инициатива Visa рассчитана на ограниченные сегменты бизнеса".