Сотрудники УФСБ по Тюменской области 13 апреля провели контртеррористическую операцию в Тюмени, в ходе которой были ликвидированы два боевика запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ, оказавшие сопротивления.

Во время обыска жилья, где заблокировали террористов, нашили по два автомата Калашникова и самодельных взрывных устройства.

Кроме того, изъяты религиозная литература, электронные носители информации и элементы взрывных устройств.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области информирует, что по результатам спецоперации возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.