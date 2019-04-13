Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу командного Кубка Мира (World Team Trophy) в Японии, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
Она набрала 153,89 балла. Второе место заняла представительница США Бредди Теннелл. Третьей стала японка Каори Сакамото.
Лишь в одной ступени от пьедестала остановилась другая россиянка – Софья Самодурова, которая проводит первый сезон на профессиональном уровне.
Однако это не помогло сборной России подняться выше третьей строчки командного первенства. В активе РФ после этого выступления 102 очка.
Всего на два очка больше у Японии, которая занимает вторую позицию. Лидирует США со 117 очками.
Комментарии