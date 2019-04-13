Сейчас на территории Алтайского края установилась сухая и ветреная погода. Стремительно растет число травяных палов, которые легко могут перейти на строения.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращается к жителям региона с призывом не поджигать мусор и прошлогоднюю траву и не оставаться равнодушными к таким случаям.

На территории края 187 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров и ещё 382 подвержены угрозе перехода ландшафтных пожаров. Именно они сейчас находятся в группе особого риска и могут пострадать от огненной стихии.

В Цетнр управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю за сегодняшний день поступила информация о более чем 280 (!) термоточках в регионе, некоторые из них совсем близко к населенным пунктам.

Практически каждая из них – пал травы, следствие чьего-то преступного хулиганства, безалаберности, обычной неосторожности. Ведь каждому очевидно: при таких погодных условиях проведение огневых работ или просто баловство с огнем почти неизбежно могут привести к беде.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, взаимодействующие службы, администрации принимают все возможные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Накануне выходных прошло совещание с муниципалитетами. Представителям городов и районов в случае ухудшения противопожарной обстановки рекомендовано незамедлительно принимать решение о вводе на подведомственной территории особого противопожарного режима.

При невыполнении требований законодательства к нарушителям немедленно будут применены меры административного воздействия. Начальники пожарно-спасательных гарнизонов и сотрудники подразделений надзорной деятельности МЧС России в выходные дни проводят дополнительные профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений требований пожарной безопасности в частном жилом секторе и садоводствах.

Активизирована работа специально созданных патрульно-маневренных групп, сельских старост. Обстановка в крае на постоянном контроле в Главном управлении. Пожарные подразделения ведут работу по исключению случаев перехода природных пожаров на жилые постройки, для этого используется максимум сил и средств, в том числе резерв.

"В сложившейся обстановке очень важно неравнодушие граждан к проблеме. Помогите обеспечить защиту сел и деревень от огненной беды! Не жгите траву и мусор сами и не позволяйте делать это соседям", — обращаются специалисты МЧС к населению.

О случаях нарушения пожарной безопасности, создающих риск для жилья и прочих построек, немедленно сообщайте в пожарную охрану по номеру "101" или "112".