Сейчас на территории Алтайского края фиксируется сухая и ветреная погода. Очень быстро увеличивается количество палов травы, которые грозят воспламенить строения.

В связи с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю обращается к жителям региона с призывом не поджигать мусор и старую траву, а также сигнализировать о подобных случая в пожарную охрану по номеру "101" или "112".

На территории края зарегистрировано 187 населенных пунктов, на которые могут перекинуться лесные пожары и ещё на 382 - ландшафтные. Они числятся в группе особого риска, которая может получить большой ущерб от огненной стихии.

В Центр управления силами в кризисных ситуациях ведомства только за 13 апреля поступила информация о более чем 280 термоточках на территории края, в том числе и рядом с селами.

Абсолютное большинство из них – пал травы, который начался из-за хулиганства, безалаберности или неосторожности граждан.

"В сложившейся обстановке очень важно неравнодушие граждан к проблеме. Помогите обеспечить защиту сел и деревень от огненной беды! Не жгите траву и мусор сами и не позволяйте делать это соседям", — обращаются специалисты МЧС к населению.