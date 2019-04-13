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МЧС предупреждает об угрозе развития пожаров в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ведомство призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сейчас на территории Алтайского края фиксируется сухая и ветреная погода. Очень быстро увеличивается количество палов травы, которые грозят воспламенить строения.

В связи с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю обращается к жителям региона с призывом не поджигать мусор и старую траву, а также сигнализировать о подобных случая в пожарную охрану по номеру "101" или "112".

На территории края зарегистрировано 187 населенных пунктов, на которые могут перекинуться лесные пожары и ещё на 382 - ландшафтные. Они числятся в группе особого риска, которая может получить большой ущерб от огненной стихии.

В Центр управления силами в кризисных ситуациях ведомства только за 13 апреля поступила информация о более чем 280 термоточках на территории края, в том числе и рядом с селами.

Абсолютное большинство из них – пал травы, который начался из-за хулиганства, безалаберности или неосторожности граждан. 

"В сложившейся обстановке очень важно неравнодушие граждан к проблеме. Помогите обеспечить защиту сел и деревень от огненной беды! Не жгите траву и мусор сами и не позволяйте делать это соседям", — обращаются специалисты МЧС к населению.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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