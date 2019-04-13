Сеть магазинов техники Apple Сstore, специализирующаяся на продажах продукции исключительно компании Apple назвала модели, которые пользовались наибольшей популярностью в первом квартале 2019 года.

Как сообщает ferra.ru, лидером продаж с января по март стали смарт-часы Apple Watch Series 4 GPS 44mm Space Grey.

Второе и третье занимают айфоны: черный iPhone XR на 64ГБ и золотистый Apple iPhone XS Max на 256ГБ.

Замыкают пятерку популярности у покупателей беспроводные наушники Apple AirPods и ноутбук Apple MacBook Air 13.

Самые высокие темпы роста продаж зафиксированы на наушники AirPods. По сравнению с предыдущим кварталом их стали покупать почти в два раза чаще.