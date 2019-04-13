Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.

По его словам, в таком случае, персональную библиотеку составили бы "Алису в стране чудес" Кэрролла, "Мастера и Маргариту" Булгакова и "Трех мушкетеров" Дюма (причем, на французском языке).

Познер объяснил свой выбор тем, что на острове не будет других книг, следовательно, придется перечитывать старые.

А эти три произведения он готов перечитывать сколько угодно.

"Да, есть и Толстой и Достоевский, — выразил мнение телеведущий. — Но прочитал раз или два "Братьев Карамазовых", ну и хорош".