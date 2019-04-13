Apple улучшит систему безопасности Face ID на ноутбуках MacBook, сообщает ferra.ru.

В скором времени они будут распознавать своего владельца по сетчатке глаза.

Уже зарегистрирована патентная документация на соответствующую технологию.

В компании считают, что это исключит доступ к засекреченным пользователем данным, например, близнецов, которые до этого могли пройти защиту Face ID.

В патенте есть сведения еще о сенсорной панели Touch Bar. Ее интегрируют в клавиатуру Magic Keyboard, где она займет место вверху – там, где раньше были функциональные клавиши.

В Touch Bar размещаются иконки для быстрого доступа к часто используемым приложениям.

Сроки интеграции улучшенной технологии на ноутбуки не сообщаются.