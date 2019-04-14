Теплую, но дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Алтайском крае в воскресенье, 14 апреля.

"В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в южных районах местами гроза", — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в регионе составят +11…+16 градусов, в южных районах +17…+22 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле будет небольшой дождь. Днем в краевой столице температуры составят +14…+16 градусов, ветер западный, 6-11 метров в секунду.