Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в элитном поселке в сосновом бору в Барнауле за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Две комнаты (30 и 20 квадратных метров), кухня-студия (20 квадратных метров), две теплых лоджии (16 и 10 квадратных метров), гардероб. Солнечная сторона, вид из окон на фонтан, на розарии, на сосны, на домики для белок, на отличную детскую площадку", — отмечает автор объявления.

В закрытом поселке на Змеиногорском тракте, где расположено жилье, имеется охрана, садовник, дворники.

Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой.