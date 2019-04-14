Воскресенье, 14 Апрель, 12:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,52
€ 72,84
Обь
306см -61

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Алтайские полицейские просят жителей не попадаться на уловки с клубникой

, ИА "Амител"
После непродолжительного общения женщина перевела деньги за товар на карту продавца
Потерпевшей в одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением приобрести клубнику / Фото: vokrugsveta.ru

Потерпевшей в одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением приобрести клубнику / Фото: vokrugsveta.ru

Алтайские полицейские предупредили жителей региона о новой уловке мошенников, которые предлагают купить клубнику, сообщает региональное МВД.  

Отмечается, что потерпевшей в одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением приобрести клубнику. Данная информация заинтересовала женщину.

"Для обсуждения условий приобретения потерпевшая вступила в переписку с потенциальным продавцом. После непродолжительного общения заявительница перевела деньги за товар на карту продавца и попросила отправить ей копию квитанции для отслеживания посылки, после чего продавец перестал выходить на связь", – говорится в сообщении ведомства.

Сумма причиненного ущерба составила около 6000 рублей. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:03
Центробанк допустил снижение ключевой ставки 0
11:53
Медики назвали 11 ранних признаков рака, при которых следует обратиться к врачу 0
11:38
Набиуллина заявила о прохождении пика инфляции в России 1
10:48
Сибирскую учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика 5
10:38
МЧС рассказало, как потушить пожар на кухне стиральным порошком 0
09:42
Алтайские полицейские просят жителей не попадаться на уловки с клубникой 0
09:01
Депутат Рады объяснил, почему Порошенко получил прозвище Туфель 2
08:39
Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников 0
08:29
Титул "Мисс Россия" завоевала Алина Санько из Ростовской области 1
07:45
Когда Вербное воскресенье в 2019 году и как его нужно провести 0
07:24
Просто погулять: барнаульский депутат о судьбе парка "Изумрудный" 1
07:03
Огромную "двушку" с видом на домики для белок продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 1
06:44
Домашние животные до и после купания 0
06:23
Грозы, ветер и +20 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 апреля 0
06:01
Алтайский край попал в аутсайдеры рейтинга безопасности дорог в России 1
23:53
Ноутбуки научат узнавать владельца по сетчатке глаза 0
22:59
Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров 4
21:54
Названы самые популярные гаджеты Apple в 2019 году 0
20:59
Фильм Лунгина "Братство" не выйдет в прокат 9 мая 6
19:59
Силуанов заявил о высоком риске глобальной рецессии 2
19:29
МЧС предупреждает об угрозе развития пожаров в Алтайском крае 0
18:59
Российская фигуристка выиграла произвольную программу на Кубке мира 0
18:29
За год в России умерло 2729 заключенных 1
17:42
После ликвидации боевиков в Тюмени возбуждено уголовное дело 0
17:20
Visa повысила предельную плату за покупки без ПИН-кода 0
16:57
Семерых детей спасли при пожаре в Новосибирской области 0
16:25
Очевидец: в Барнауле горит дом, огонь идет по траве, угрожая коттеджам 3
15:52
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Алтайском крае 0
15:24
Ученые назвали оптимальный завтрак для больных диабетом 0
14:49
Мужчина устроил распродажу краденных вещей у метро Новосибирска 0
14:22
Жильцов горящей многоэтажки в Барнауле спасали автовышкой 1
13:59
Районные власти Барнаула выступили против летнего кафе на Лазурной 4
13:14
Профицит бюджета России превысил 545 млрд рублей 3
12:36
ПВО Сирии сбило несколько ракет Израиля 1
12:09
Детеныши родились у кошек Жоффруа в Новосибирском зоопарке 0
11:38
Пятеро пострадали: в ГИБДД сообщили подробности ДТП в Барнауле 2
11:10
Студенты проводят субботник на "Спичке" в Барнауле 0
10:54
МЧС использует беспилотники для выявления поджигателей в Барнауле 0
10:09
Депутаты Госдумы от Алтайского края отчитались о доходах 1
09:36
Опубликовано видео с новорожденными волчатами в барнаульском зоопарке 4
09:14
Мизулина просит заблокировать сайты с фейками о йоге в СИЗО 0
08:49
Они наступали полукругом: как журналист Amic в колонии бунт поднимал 0
08:41
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против банков 4
08:12
Кто должен платить, если неизвестные вскрыли щиток электросчетчика 6
08:07
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП в Барнауле 0
07:50
Зачем нужен общегородской субботник и почему в Барнауле он проводится в пятницу 19
07:34
"Если намажут глиной – улыбайтесь": тайский Новый год глазами местного жителя 0
07:19
25 жителей Алтайского края погибло от производственных травм в 2018 году 0
07:03
Трехэтажную элитную квартиру в Барнауле выставили на публичные торги за 9,6 млн 1
06:48
Вибрации души: где в Барнауле расслабляют и заряжают поющими тибетскими чашами 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.