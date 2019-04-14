Алтайские полицейские предупредили жителей региона о новой уловке мошенников, которые предлагают купить клубнику, сообщает региональное МВД.

Отмечается, что потерпевшей в одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением приобрести клубнику. Данная информация заинтересовала женщину.

"Для обсуждения условий приобретения потерпевшая вступила в переписку с потенциальным продавцом. После непродолжительного общения заявительница перевела деньги за товар на карту продавца и попросила отправить ей копию квитанции для отслеживания посылки, после чего продавец перестал выходить на связь", – говорится в сообщении ведомства.

Сумма причиненного ущерба составила около 6000 рублей. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.