Учительницу из Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью ученика, гражданкой Узбекистана, сообщает "НГС.Новости".

Отмечается, что конфликт произошел на родительском собрании, где, по словам гражданки Узбекистана, Оганисян назвала ее "хамкой". После этого женщина написала на педагога заявление в прокуратуру.

Мировой суд вынес решение об административном нарушении. Однако делом заинтересовалась прокуратура Болотнинского района. Ведомство нашло свидетельства о том, что учительница назвала гражданку Узбекистана оскорбительным для жителей Средней Азии словом и сказала, чтобы она "ехала домой".

Свидетель по делу, директор школы Антон Димитрюк, утверждает, что Оганисян не оскорбляла национальность матери ученика.

"Она сказала "учи русский язык", замечание было сделано грубовато, конечно, и "хамка". Все", — заявил Димитрюк.

По данным издания, Оганисян грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, женщину в досудебном порядке внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, из-за чего у нее заблокировали все банковские счета.