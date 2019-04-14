Набиуллина заявила о прохождении пика инфляции в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что Россия, скорее всего, прошла пик инфляции, и прогнозы по ней могут быть пересмотрены ЦБ по мере получения новых данных, сообщает РИА "Новости".

"Скорее всего, он пройден, но мы не можем это сказать с полной уверенностью, потому что недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции там уже эффект базы срабатывает так, что, скорее всего, мы проходим этот пик. Он оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали", – отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что Центробанк недавно уже пересмотрел прогноз по инфляции. Однако при нынешнем развитии ситуации и по мере получения новых данных это может быть сделано еще раз. При этом показатели в России пока выше целевых.

"Но лучше, чем мы ожидали. Темпы недельные меньше, в том числе и за счет волатильных компонентов, за счет тех, которые росли раньше, сейчас они меньше растут либо снижаются. Но пока по устойчивым компонентам годовая инфляция у нас чуть выше 4%. Да, прогнозы влияния НДС на инфляцию оказались, то есть жизнь оказалась лучше наших прогнозов, скажем так. Тем не менее мы смотрим за динамикой, особенно устойчивых факторов инфляции, конечно, это самое важное", – добавила Набиуллина.