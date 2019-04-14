Депутат Рады объяснил, почему Порошенко получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Петра Порошенко было прозвище Туфель, сообщает РИА "Новости".

Как отметил Добкин, в 2002 году он состоял в бюджетном комитете Рады вместе с Порошенко, которого прозвали Туфель из-за того, что он постоянно ходил в стоптанной обуви.

"Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он же входил во всякие рейтинги богатых людей – ходит в стоптанной грязной обуви", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что долго не мог привыкнуть к тому, что политик с таким прозвищем занял пост президента.

Как считает Добкин, именно "патологическая жадность" главы государства стала одной из причин его сегодняшнего "плачевного положения": "Она привела к тому, что он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг себя – выжженное поле, ему некому подсказать".

Второй причиной неудач Порошенко депутат считает "отсутствие команды". По его словам, с нынешним штабом победить на выборах невозможно, только если где-нибудь в Одессе "в пивном баре".

Кроме того, Добкин отметил неприятие президентом любой критики: "Порошенко – настолько авторитарный и влюбленный в себя человек, что он не терпел рядом с собой никого, кто мог бы его критиковать, тем самым подбадривая и настраивая на какие-то правильные действия. Это третья причина, по которой у него в команде не оказалось компетентных и здравомыслящих людей".