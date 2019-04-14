Медики назвали 11 ранних признаков, которые могут указывать на начало развития онкологического заболевания, в случае выявления которых рекомендуется обратиться к врачу, пишут "Дни.ру".

В первую очередь, следует обратить на постоянное чувство усталости. Оно может свидетельствовать о раке толстой кишки или лейкемии.

Кроме того, насторожиться необходимо при резкой и необъяснимой потере веса или продолжительной болью, которая не проходит даже при лечении. В частности, болевые ощущения могут указывать на опухоль головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки.

Еще один тревожный симптом — различные уплотнения, а также регулярная и беспричинная на первый взгляд высокая температура. Отмечается, что рак воздействует на иммунную систему, однако, как уточняют медики, высокая температура чаще наблюдается у больных на поздней стадии рака за исключением лейкемии.

На рак кожи могут указать любые необычные и новые веснушки, родинки или бородавки. Также стоит обратить внимание на изменения структуры или цвета уже имеющихся родимых пятен, либо при появлении покраснений и кровотечений.

Должен насторожить и продолжительный кашель, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.