Центробанк допустил снижение ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что снижение ключевой ставки ЦБ при текущем прогнозе макроэкономической ситуации видится более вероятным, чем ее повышение, сообщает РИА "Новости".

"Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх. Я еще раз повторю, что мы видим возможность смягчения уже в этом году. Не можем сказать, конкретно когда", — отметила Набиуллина.

По ее словам, существует вероятность снижения ставки в 2019 году, но решение будет зависеть от поступающих данных.

"Мы должны внимательно смотреть и за текущей инфляцией, и за инфляционными ожиданиями, за тем, как экономика себя ведет, как будут проявлять себя внешние факторы. Если все будет идти по нашему прогнозу — в этом году, но без уточнений когда", — сказала Набиуллина.

В то же время, как она уточнила, разнонаправленность ожиданий рынка и аналитиков не вызывает беспокойства у Центробанка. Базовый прогноз ЦБ уточняется ежеквартально и может меняться.

"Мы обычно рассказываем про свой базовый сценарий, что мы видим в этом базовом сценарии, но жизнь с таким количеством неопределенностей, что этот сценарий может и меняться. Поэтому мы раз в квартал практически уточняем этот прогноз, и такая логика наших рассуждений и наших движений", — пояснила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что Россия, скорее всего, прошла пик инфляции, и прогнозы по ней могут быть пересмотрены ЦБ по мере получения новых данных.