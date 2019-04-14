Украинцы попытались на телегах провезти в Беларусь контрабандное сало

Попытались без документов провезти в Беларусь 28 мешков с салом / Фото: dpsu.gov.ua
Украинцы на двух телегах попытались провезти в Беларусь 800 килограммов контрабандного сала, сообщает телеканал "360" со ссылкой на информацию украинской госпогранслужбы.
Отмечается, что двух жителей Шацкого района задержали на границе, когда они попытались без документов провезти в Беларусь 28 мешков с салом. Свой груз они погрузили на телеги и отправились в путь.
В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении пограничного режима и незаконное пересечение границы.
Комментарии
Прям чё ни день,то геройство- то террористов мочим,то контрабандистов славливаем!
Видать не правду про хохлов нам пропаганда вещяет
Им в отличии от нас сало не куда девать..