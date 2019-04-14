Мотоциклист в Барнауле насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

В Барнауле в воскресенье ночью, 14 апреля, мотоциклист насмерть сбил девушку на пешеходном переходе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".



Инцидент произошел на Павловском тракте в районе дома 52в. Предварительно установлено, что водитель, 1987 года рождения, управляя мотоциклом Хонда VT750C5, при движении допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка, 2001 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Вторая девушка, также 2001 года рождения, с полученными травмами госпитализирована в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с просьбой быть осторожными и внимательными на дороге. По возможности исключить вождение в ночное время суток, поскольку риск ДТП в 3 раза выше, чем в светлое время. Водителей двухколесного транспорта просят быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД, чтобы не создавать опасность для других водителей и для пешеходов.