Детей и солдат из Сирии позвали на отдых в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил в здравницы Крыма пострадавших от войны сирийских детей и солдат, списки которых уже готовятся, передает ТАСС.

"Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов пригласил 30-40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах. Будем работать над приездом наших сирийских пациентов", — рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в международном детском центре "Артек" отдохнули дети сирийского президента Башара Асада.

Тема сотрудничества Сирии и Крыма будет также затронута в ходе V Ялтинского международного экономического форума. Мероприятие с участием сирийской делегации запланировано на 17-21 апреля. Ожидается, что в Крым приедут более 3 тысяч участников из 100 стран.