Депутата Госдумы Виталия Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге в субботу вечером, 13 апреля, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что Милонов с заявлением обратился в полицию. Он сообщил, что телесные повреждения ему нанес старший администратор стоянки.

Полицией проводится проверка, обстоятельства выясняются.

"У приятеля эвакуировали машину — решил помочь и обнаружил ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм. Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой. Буду предлагать нашему губернатору Беглову внести предложения в Законодательное Собрание", — объяснил Милонов в своем Instagram.