Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Тыве

Полиция Тывы ведет розыск девяти заключенных, сбежавших из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", сообщает в воскресенье, 14 апреля, республиканское ведомство.

Отмечается, что в результате побега дежурный сотрудник получил телесные повреждения.

Сотрудники МВД по Республике Тыва совместно со специалистами ГУ МВД России по Красноярскому краю и МВД по Республике Хакасия проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавших.

Руководством МВД по Республике Тыва по данному факту назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.