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Многодетная семья из Барнаула не может воспользоваться маткапиталом

, ИА "Амител"
Комнатку в 4 квадратных метра дети делят по очереди
На помощь государства Баскаковы никогда не рассчитывали / Фото: кадр из видео

На помощь государства Баскаковы никогда не рассчитывали / Фото: кадр из видео

Барнаульская многодетная семья с ребенком-инвалидом остро нуждается в улучшении жилищных условий, но воспользоваться материнским капиталом не получается из-за отсутствия одного разрешительного документа и поэтому пять человек вынуждены жить на 34 квадратных метрах, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГТРК "АЛТАЙ".

"Места не хватает, ребенок-инвалид — некуда поставить даже средства реабилитации для хождения. Даже спать негде. Кровати поставить элементарно детям некуда", — рассказала Оксана Баскакова.

По ее словам, становиться многодетной семьей они не планировали. Но вместо одной дочки родились двойняшки. Саша — абсолютно обычная девочка, заканчивает первый класс, а у Насти — диагноз ДЦП. Комнатку в 4 квадратных метра дети делят по очереди.

На помощь государства Баскаковы никогда не рассчитывали. Даже в очередь на получение земельного участка, как многодетные, вставать не стали — не дождаться. Глава семьи Евгений как может благоустраивает старый дом. При этом мужчина сам начал строить новый дом на своем же участке, семья решила воспользоваться материнским капиталом. Однако разрешение на строительство им не дают.

По закону, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий семьи. Причем, несколькими способами. Можно купить жилье, вложить деньги в долевое строительство или погасить жилищный кредит. А можно с нуля построить новое жилье или реконструировать то, что имеется — этот вариант как раз подходит Баскаковым.

Ребенку, на которого получен материнский капитал, должно исполниться 3 года. А жилплощадь после реконструкции или пристроя должна вырасти минимум на 12 квадратов. И по этим критериям Баскаковы проходят. Однако необходимо разрешения на строительство, без которого воспользоваться маткапиталом не получается.

Именно разрешение на строительство администрация Октябрьского района выдать Баскаковым отказалась. Поскольку живут они "в санитарно-защитной зоне северного промышленного района, в которой по действующему законодательству запрещена жилая застройка".

Большая часть поселка Восточный сегодня находится в санитарно-защитной зоне. Рядом крупные предприятия, в том числе, станкостроительный. Получается, и никакого жилья здесь вообще быть не должно. При этом риэлтор, которая сегодня помогает Баскаковым, утверждает: еще год назад разрешения на строительство здесь выдавали. А люди и сегодня продолжают строить дома, потом узаконивают их через суд.

А материнский капитал для Баскаковых пока останется мертвым капиталом: новое жилье им не купить, поскольку все свободные деньги уходят на реабилитацию дочери и на то, чтобы спасти свой старый дом от окончательного разрушения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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