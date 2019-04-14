Каждая пятая осужденная женщина в России ВИЧ-инфицирована

В Федеральной системе исполнения наказаний заявили, что среди осужденных в России ВИЧ-инфицирован каждый десятый заключенный среди мужчин и каждая пятая осужденная женщина, передает ТАСС.

Данные во ФСИН озвучили после Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы (УИС).

Всего сейчас в исправительных учреждениях сейчас находятся 61 417 больных ВИЧ. Это составляет 7% от всех ВИЧ-инфицированных на территории нашей страны.

У 11% из ВИЧ-положительных заключенных диагноз был выявлен только при поступлении в СИЗО.

ФСИН активно работает совместно с Минздравом России над тем, чтобы противодействовать распространению инфекции ВИЧ. Так, 52% инфицированных уже получают антиретровирусную терапию.