Пугачева рассказала, как "на последние деньги" сшила золотое платье

Народная артистка СССР Алла Пугачева в эфире ток-шоу "Сегодня вечером" сообщила, что золотое платье, в котором она появилась два года назад, было сшито "на последние деньги", пишет URA.RU.

"Золотое платье шила на последние деньги в 2017 году. Был день рождения у Яны Рудковской, где был "золотой" дресс-код. Тогда у нас с Максимом (Галкиным, – прим. ред.) было тяжело с финансами", – рассказала Пугачева.

По ее словам, она "наскребла" последние деньги и вместе со стилистом Алишером купила очень дорогую ткань. "Накупили золота, да", – поправил Галкин.

Пугачева призналась, что надела платье один раз и теперь оно висит.