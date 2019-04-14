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Похолодание и дождь со снегом: погода в Алтайском крае на 15 апреля

, ИА "Амител"
В Барнауле ночью и днем осадки в виде дождя и мокрого снега
В Барнауле ночью ожидается 0...+2, днем +3...+5 / Фото: newstracker.ru

В Барнауле ночью ожидается 0...+2, днем +3...+5 / Фото: newstracker.ru

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах осадки в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, в северных районах местами гололедные явления, отложение мокрого снега, ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура ночью -2...+3 , по юго-западу до +8. Днем +3...+8, местами в южных районах +13...+18, на большей части территории осадки в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, местами в северных и восточных районах сильные осадки, в северных районах гололедные явления, отложение мокрого снега, в южных районах возможна гроза. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле ночью ожидается 0...+2, днем +3...+5. Ночью во второй половине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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