ФСИН показала автозаки для женщин с детьми и инвалидов-колясочников

Для осужденных женщин с детьми предусмотрены специальные автокресла и автолюльки / Фото: ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний представила спецавтомобили для перевозки женщин с детьми и инвалидов-колясочников, сообщает "Дождь".

Автомобили разработаны на базе Lada Argus. Автозаки для людей с инвалидностью оборудованы электрическими и механическими гидравлическими подъемниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне.

В автомобилях для осужденных женщин с детьми предусмотрены специальные детские автокресла и автолюльки. По словам первого заместителя начальника медицинского управления ФСИН России Ирины Ларионовой, на этих машинах "вывозят для оказания медицинской помощи в учреждения гражданского здравоохранения, также используют для выезда на разные досуговые мероприятия, например, в парки, в цирк".

Отмечается, что в учреждениях ФСИН содержатся 18,9 тысячи людей с инвалидностью, в том числе 421 инвалид I группы, 7,6 тысячи — II группы, 10,9 тысячи — III группы.

В начале апреля ЕСПЧ вынес в отношении властей России постановление о бесчеловечных условиях транспортировки заключенных. В документе говорится о "равносильных пытках" условиях перевозки людей в тюремных автофургонах высотой полтора метра, глухих одиночных "стаканах" площадью около половины квадратного метра и в камерах с откидными полками вагонзаков, не позволяющими заключенным стоять. ЕСПЧ предписал России в течение 18 месяцев принять меры по исправлению ситуации.