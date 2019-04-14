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Порошенко намерен уважать выбор народа, если президентом станет Зеленский

, ИА "Амител"
"Если, не дай боже, он будет избран, то это будет выбор украинского народа", - отметил Порошенко
Порошенко заявил, что тщательно проанализировал итоги первого тура выборов / Фото: frontnews.eu

Порошенко заявил, что тщательно проанализировал итоги первого тура выборов / Фото: frontnews.eu

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если по итогам второго тура выборов главы государства победу одержит Владимир Зеленский, он будет уважать этот "выбор украинского народа", передает ТАСС.

"Если, не дай боже, он будет избран, то это будет выбор украинского народа. И я его буду уважать", — сказал Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе "Олимпийский" в Киеве, куда он приглашал Зеленского. Напомним, Зеленский проигнорировал это мероприятие, так как ранее предлагал провести дебаты на стадионе только 19 апреля.

Порошенко заявил, что тщательно проанализировал итоги первого тура выборов и признал свои ошибки, в том числе в кадровой политике: "Я, действительно, очень тщательно проанализировал результаты первого тура выборов, выводы касаются и кадровой политики. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает".

Он отметил, что видит в новой правительственной и президентской команде "молодых людей, которые хорошо себя проявили в процессе децентрализации, которые доказали, что могут защищать интересы общин".

Также Порошенко заявил о реалистичности вступления страны в НАТО и ЕС и напомнил, что в случае избрания на второй срок, будет подавать заявку на членство в этих организациях в 2023 году.

"Реализация нашего законодательства — вступление Украины в НАТО — это, я думаю, реалистично. Я специально назвал конкретный 2023 год, когда мы должны подписать план действий, выполнить критерии для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС. И я уверен, что нас поддержат другие страны-члены ЕС, как и было обещано много раз", — сказал Порошенко.

Также он пообещал провести референдум по вступлению страны в НАТО и ЕС: "Народ определился, более половины поддерживает [вступление] в НАТО и почти 2/3 — в ЕС <...> Но я считаю, что это [референдум] — специальное оттягивание нашего возвращения в семью европейского народа <...> Но референдум все равно будет, президент не против референдума".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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