Водитель в Барнауле попытался скрыться от сотрудников ДПС

В Барнауле в воскресенье вечером, 14 апреля, на улице Георгиева водитель на автомобиле Toyota Allion не выполнил законного требования сотрудника ДПС об остановке и попытался скрыться, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул", в котором опубликованы видео преследования и задержания.

"Погоня была непродолжительной, на пересечении улиц Малахова и Взлетной автомобиль был остановлен, а водитель задержан", – говорится в сообщении.

Как отмечает автор одного из видео, водитель был нетрезв. Также, судя по кадрам, правоохранители вынуждены были применить силу при задержании. "Лучше так, чем если бы сбил кого-нибудь", – пишут в комментариях к записи.