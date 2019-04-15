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Резкое похолодание со снегом ударит по Алтайскому краю 15 апреля

, ИА "Амител"
Осадки в понедельник ожидаются на большей части региона
Порывы ветра в этот день будут достигать 18 метров в секунду / Фото: obk.kz

Порывы ветра в этот день будут достигать 18 метров в секунду / Фото: obk.kz

Волна холода со снегом, дождями, а местами даже и грозами накроет Алтайский край в понедельник, 15 апреля.

"На большей части территории осадки в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, местами в северных и восточных районах сильные осадки, в северных районах гололедные явления, отложение мокрого снега, в южных районах возможна гроза", – говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +3…+8 градусов, местами в южных районах +13…+18 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Днем в краевой столице будет +3…+5 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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