Волна холода со снегом, дождями, а местами даже и грозами накроет Алтайский край в понедельник, 15 апреля.

"На большей части территории осадки в виде дождя, в северных районах с мокрым снегом, местами в северных и восточных районах сильные осадки, в северных районах гололедные явления, отложение мокрого снега, в южных районах возможна гроза", – говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +3…+8 градусов, местами в южных районах +13…+18 градусов. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Днем в краевой столице будет +3…+5 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.