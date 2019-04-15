Фото: avito.ru

Элитную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичной восьмиэтажке рядом с сосновым бором. "Продам роскошную квартиру с потрясающим видом и достойным качественным ремонтом. Квартира с высокими потолками – три метра", – отмечает автор объявления.

В доме работает консьерж, круглосуточная охрана поселка, видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса, большое количество парковочных мест для автомобилей.

На территории имеется три фонтана, сосновый лес, много детских игровых площадок, освещенная парковая зона со скамейками, чистый воздух.