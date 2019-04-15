Экскурсионный автобус с детьми перевернулся в Тульской области

Экскурсионный автобус, перевозивший 39 детей, перевернулся на трассе Р-132 в Тульской области.

Как сообщает ГУ МЧС по Тульской области, авария произошла в 21:45 часов (по местному времени) 14 апреля на 131-м км дороги Тула – Калуга – Михайлов – Рязань. Автобус Mercedes, следовавший из Рязани в Орел, опрокинулся в кювет.

По данным правительства Тульской области, в салоне находилось 39 детей и 7 сопровождающих взрослых. Никто серьезно не пострадал, но пятерых детей все-таки направили на дополнительное обследование в детскую областную клиническую больницу. Пассажиров разместили в одной из гостиниц Тулы и обеспечили горячим питанием. На встречу с пострадавшими прибыли первые лица региона: губернатор Алексей Дюмин, его заместители, министр здравоохранения Андрей Третьяков, а также глава Тулы и начальник регионального управления МЧС Владимир Кий.

Отметим, что 14 апреля в Тульской области резко ухудшились погодные условия, выпал снег.