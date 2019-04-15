Барнаульский хоккеист забросил две шайбы в матче Кубка Стэнли. Серии 1/8 финала плей-офф стартовали в Национальной хоккейной лиге. 19-летний нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников оформил дубль в первой игре против "Вашингтона".

При этом голов барнаульца не хватило его команде для победы. "Каролина" в итоге уступила со счетом 2:4. Свечников стал самым молодым хоккеистом с 1997 года, который забил два гола в матче плей-офф НХЛ.

Во втором поединке серии барнаулец вновь отличился результативным действием. Молодой форвард записал на свой счет голевую передачу. Однако "Харрикейнз" уступили в овертайме с результатом 3:4. Таким образом, Свечников в двух матчах серии набрал три очка за результативность.

Последние годы уроженец Барнаула выступал в юниорских лигах Америки. Перед началом нынешнего сезона заключил трехлетний контракт с "Каролиной" и дебютировал в главной заокеанской лиге.

В 82-х матчах регулярного чемпионата Свечников забросил 20 шайб и отдал 17 результативных передач. Третий поединок серии между "Каролиной" и "Вашингтоном" состоится завтра.