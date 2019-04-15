Барнаульский хоккеист забросил две шайбы в матче Кубка Стэнли. Серии 1/8 финала плей-офф стартовали в Национальной хоккейной лиге. 19-летний нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников оформил дубль в первой игре против "Вашингтона".
При этом голов барнаульца не хватило его команде для победы. "Каролина" в итоге уступила со счетом 2:4. Свечников стал самым молодым хоккеистом с 1997 года, который забил два гола в матче плей-офф НХЛ.
Во втором поединке серии барнаулец вновь отличился результативным действием. Молодой форвард записал на свой счет голевую передачу. Однако "Харрикейнз" уступили в овертайме с результатом 3:4. Таким образом, Свечников в двух матчах серии набрал три очка за результативность.
Последние годы уроженец Барнаула выступал в юниорских лигах Америки. Перед началом нынешнего сезона заключил трехлетний контракт с "Каролиной" и дебютировал в главной заокеанской лиге.
В 82-х матчах регулярного чемпионата Свечников забросил 20 шайб и отдал 17 результативных передач. Третий поединок серии между "Каролиной" и "Вашингтоном" состоится завтра.
Комментарии
Барнаул - столица мира!
Дык, эта, а почему он уехал в страну НАТО...
Чтобы быть среди лучших) вполне нормальное желание для спортсмена)
Желание нормальное, но это же наши враги, или уже нет!? В таком случае может уже не надо Шубенкова травить...
И долго он в Барнауле тренировался
10:21
- гость -
Дык, эта, а почему он уехал в страну НАТО...
Не уехал, а эвакуировался.
он уехал в США, а пятая колонна все равно ты
Гордимся земляком!!!
Violetta, а если завтра США на нас войной пойдут, вы тоже будете гордится земляком?
так и знал, что политика попрет
Овечкин для России в США сделал больше, чем самый патриотичный патриот с дивана
-гость- 11:13
а что Овечкин сделал для России? от санкций США ее освободил? вернул Россию в G8? отменил повышение пенсионного возраста? вернул НДС 18%, понизил цены на бензин и жкх? punin team не в счет