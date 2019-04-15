Фото предоставлены Барнаульской федерацией биатлона

10 августа 2019 года состоится чемпионат города Барнаула по летнему биатлону среди представителей бизнеса (мужчины), посвященный Дню физкультурника.

Мероприятие состоится на лыжно-биатлонном комплексе по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, 69л.

Участники, вне зависимости от квалификации и опыта, пройдут предварительные тренировки, а зрелищный отдых и призы обеспечат организаторы мероприятия – Барнаульская федерация биатлона, комитет г. Барнаула по физической культуре и спорту, Барнаульский пивоваренный завод.

Запись на участие и все вопросы по телефону 8-962-811-3317, Андрей.