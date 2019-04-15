Судебные приставы и юристы Барнаульской горэлектросети провели рейд по квартирам должников за свет. На пять адресов приходится долг 150 тысяч рублей. Подробности мероприятия рассказали в пресс-службе БГЭС.

"По нашим данным каждый пятый неплательщик после посещения его приставом сразу оплачивает долги. Совместные выезды проводятся 3-4 раза в неделю и являются эффективной мерой взыскания долгов", – прокомментировала юрисконсульт Барнаульской горэлектросети Ольга Морозова.

Этот рейд подтверждает статистику. Один из собственников оплатил долг за электричество 45 тысяч рублей. Еще один – с долгом 40 тысяч рублей – платить отказался. Приставы арестовали три его плазменных телевизора. По закону он имеет право забрать их, если оплатит долг полностью в течение 10 дней. Если нет, то техника будет реализована, а вырученная сумма пойдет на оплату долга.

Третий должник из частного сектора на улице Школьной вовсе препятствовал работе представителей УФССП России по Алтайскому краю.

"Ему в присутствии понятых под роспись вручили требование о явке в службу судебных приставов, а также рассказали о последствиях нарушений установленного законом порядка, вплоть до использования принудительного привода, административного ареста и штрафа", – рассказали в Горэлектросети.

По остальным двум адресам неплательщиков обнаружить не удалось. Их объявят в розыск и к ним будут применены все карательные меры.

Специалисты БГЭС напоминают, что при образовании задолженности более двух расчетных периодов подается заявление на выдачу судебного приказа. Если должник отказывается его оплачивать, то документ передается в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Приставы имеют право наложить арест на имущество, обратить взыскание на все виды доходов, наложить запрет на регистрационные действия в отношении объектов недвижимости и транспортных средств, а также ограничить выезд за пределы РФ.