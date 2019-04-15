Показ заключительного сезона "Игры престолов" стартовал на телеканале HBO вечером в воскресенье, 14 апреля, сообщает "Интерфакс". В Москве в это время было ранее утро понедельника.

Финальный сезон включает шесть серий, сюжет может отличаться от романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", так как на данный момент выпущено лишь пять из семи запланированных книг.

Ранее телеканал презентовал трейлер восьмого сезона "Игры престолов", а Роскомнадзор предостерег россиян смотреть сериал по непроверенным ссылкам. По данным источника, многие сайты, предлагающие просмотр популярного сериала бесплатно и в хорошем качестве, могут быть заражены вредоносным программным обеспечением (55 семейств и 33 типа угроз). Роскомнадзор рекомендовал смотреть сериал на проверенных сайтах IVI, Kinopoisk, Okko и Amediateka.

Напомним, сериал "Игра престолов", снятый по книгам писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", вышел на экраны 17 апреля 2011 года – восемь лет назад. Из-за масштабных съемок, спецэффектов и участия большого количества известных актеров, сериал стал одним из самых дорогих в истории телевидения. Производство одной серии седьмого сезона обходилось примерно в 15 млн долларов.