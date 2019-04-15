Фото: Amic.ru

Собственник знаменитой "Аптеки Крюгеръ" в Барнауле Сергей Корепанов рассказал, как идут реставрационные работы на объекте. Здание по адресу ул. Пушкина, 64 будут восстанавливать еще как минимум три года. Об этом Корепанов рассказал на специальном круглом столе в Барнауле, который был посвящен проблеме сохранению памятников архитектуры в Алтайском крае.

В 2014 году алтайский предприниматель, врач-онколог и фитотерапевт Сергей Корепанов купил историческое здание в центре Барнаула, которое больше известно как "Аптека Крюгеръ". Покупка обошлась более чем в семь миллионов рублей. Чтобы собрать средства на реконструкцию здания, Сергей Корепанов обошел знакомых и друзей, потом открыл фонд "Связь времен". Его суть в том, что каждый человек может перечислить деньги на восстановление здания.

По словам Сергея Корепанова реставраторы на эти деньги укрепили фундамент, решили вопрос с коммуникациями, укрепили стены с помощью специального металлического каркаса. В ближайшее время будет проведена реставрация самого здания. На эти работы потребуется около трех лет. Кроме того, собственник аптеки сообщил, что пока идут реставрационные работы – он собирает интересные факты об историческом здании. Так, аптеку построила Вельгельмина Крюгер, которая была дочерью слесаря, но потом вышла замуж за томского пивовара Карла Крюгера. После смерти мужа она перебралась в Барнаул и организовала здесь коммерческую аптеку.

"Аптека Крюгеръ" – памятник деревянного зодчества конца XIX – начала XX века. С 1929 года здесь находился городской радиоузел, откуда велось вещание из Москвы. С октября 1953 года – отдел радиоинформации управления культуры Алтайского крайисполкома.