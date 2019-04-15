Вопрос создания туристско-рекреационного кластера "Каракольские озера" обсудили временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин с главой Ростуризма Зариной Догузовой, заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Галкиным и председателем совета директоров АФК "Система" Владимиром Евтушенковым.

Напомним, что система из семи уникальных горных озер является одним из любимейших мест у гостей Горного Алтая. Ядро туристского кластера расположено на территории Майминского, Чемальского и Шебалинского районов.

Однако развитию данной зоны мешает отсутствие нормальной транспортной доступности. Дело в том, что существующие способы заброски туристов на Каракольские озера – вертолетом или на внедорожном транспорте – недоступны для многих из-за цены, либо наносят существенный вред природным ландшафтам.

Олег Хорохордин, высказываясь о путях решения этой проблемы, подчеркнул: "Необходимо развитие инфраструктуры. Это повысит качество и доступность туристских услуг, создаст условия для привлечения иностранных туристов. Уже запланировано строительство двухполосной дороги Урлу-Аспак – Каракол протяженностью почти 47 километров, стоимость работ сегодня оценивается в сумму более пяти миллиардов рублей. Строительство будет проводиться за счет средств федерального и республиканского бюджетов".

Глава Ростуризма Зарина Догузова в свою очередь отметила, что федеральное агентство по туризму подписало с регионом соглашение о предоставлении субсидий на первые три этапа дороги протяженностью 15,6 километра.