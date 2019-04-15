Одновременно с депутатами Госдумы сведения о доходах опубликованы и по членам Совета Федерации. Алтайский край в Совфеде представляют сенатор со стажем Сергей Белоусов и пришедший в СФ менее полугода назад экс-губернатор Александр Карлин. Смотрим, сколько они заработали в 2018 году.

Так, Александр Карлин заработал в 2018 году 6 млн 564 тысячи рублей. Это почти на 350 тысяч больше, чем в 2017-м году. Отметим, что в 2018 году Карлин занимал две должности: до мая был губернатором Алтайского края, с середины сентября – сенатором от региона. Его супруга Галина Карлина отчиталась о доходе в 551 тысячу рублей. Годом ранее она задекларировала 203 тысячи рублей. А вот в 2015 году доход московского нотариуса Карлиной составил 19,7 млн рублей.

В собственности экс-губернатора, как и годом ранее, только два гаражных бокса 40,9 и 16,8 квадратных метра, жилья и транспортных средств у него нет. Но оставалась в совместном с женой пользовании квартира 157,6 кв. м, а вот гостиничного номера площадью 196,3 кв. м в пользовании больше нет.

Галина Карлина последние несколько лет продолжает владеть двумя квартирами (139,7 и 112,1 кв. м), половиной квартиры площадью 66,2 кв. м, двумя земельными участками 3094 и 2000 кв. м, жилым домом 560 кв. м и двумя машино-местами по 13,2 "квадрата"). Ранее в сведениях о доходах у нее было указано жилое строение 52,7 кв. м, в декларации за 2017 год это был жилой дом, а теперь с той же площадью значится жилое строение без права регистрации проживания. Автомобилей и других транспортных средств у нее тоже нет.

Второй сенатор – Сергей Белоусов – заработал в 2018 году 5 млн 755 тысяч рублей. Годом ранее сумма была примерно такой же – 5 млн 648 тысяч рублей. Белоусов владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства 4600 кв. м и садовым участком 300 кв. м, жилым домом 32,2 кв. м и половиной квартиры 119,9 кв. м. В пользовании у сенатора по-прежнему имеется служебное помещение 115,7 кв. м. Транспортных средств нет.