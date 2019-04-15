В результате ДТП никто не пострадал/ Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Кроссовер KIA Sorento перевернулся на крышу в Рубцовске вечером в воскресенье, 14 апреля.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария случилась в переулке Гражданском в 19:35 в районе дома №51. Известно, что за рулем кроссовера находился мужчина 1977 года рождения.

По имеющейся информации, автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.