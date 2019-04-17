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Мебель в дом: как выбрать правильно

, ИА "Амител"
Красивая и качественная обстановка жилья – не значит дорогая

Мебель – это те предметы, без которых в наших домах никогда не будет комфортно и уютно. Она – непременный атрибут обстановки.

Однако предметы мебели не относятся к разряду часто приобретаемых вещей. Поэтому к созданию атмосферы своего дома нужно подойти очень основательно. Что нужно учитывать и как выбрать мебель, чтобы она не просто украсила интерьер, а сделала его максимально функциональным?

Совет №1. Первое, что будет оценено при выборе мебели – ее внешний вид. И это логично. Зачем углубляться в изучение вариантов, которые даже внешне у вас не вызывают интереса? Ищите мебель в неярком решении, если, конечно, ежегодная замена, скажем, мягкого уголка не входит в ваши планы. Дело в том, что яркие краски быстро надоедают и даже начинают раздражать.

Нужно учесть и общую цветовую концепцию интерьера, куда эта мебель будет введена. Если фон комнаты светлый, то предметы обстановки должны контрастировать с ним. В таком случае подойдут гарнитуры в цвете:

- "венге";

- "махонь";

- "орех".

В интерьерах с темным фоном хороша будет светлая мебель из:

- ольхи;

- бука;

- светлого дуба.

Совет №2. Если внешний вид вас устроил, посмотрите на функциональность предмета. Как выбрать идеальную в этом аспекте мебель? Подключите пространственное мышление. Если это системы хранения, прикиньте, что из вещей в них можно разместить и где именно. Хватит ли вам ящичков, полочек, антресольных секций?

Кроме того, что мебель должна быть вместительной, доступ к хранящимся в ней предметам должен быть ничем не затруднен. Идеальный вариант – открыл и взял. Проанализируйте, какие проблемы в этом плане возникали у вас со старой обстановкой и не приобретайте новую мебель с такими же конструкционными недостатками.

Совет №3. Следующим этапом знакомства с приглянувшейся мебельной конструкцией станет вопрос качества. Поинтересуйтесь материалами, пошедшими на изготовление предмета. Великолепно, если это будет натуральное дерево, однако такая роскошь доступна сегодня не многим, а вот ДСП и МДФ вполне в ценовом тренде. Что касается качественных характеристик материалов, то они вполне удовлетворительны, так что можете смело покупать облюбованный мебельный объект.

Совет №4. Как выбрать мебель, не посмотрев фурнитуру? И действительно, об этом моменте забывать никак нельзя. От качества крепежных элементов будет зависеть и качество, и долговечность функционирования всей мебельной конструкции в целом.

Совет №5. Смотрим на цену. Вопрос стоимости является актуальным, ведь он значительно сужает рамки выбора. Эксперты советуют: прежде, чем выбирать мебель для квартиры, объективно оцените собственные возможности и сконцентрируйте внимание на тех предложениях, которые соответствуют вашему бюджету.

И сейчас будет разрушен стереотип о том, что мебель, созданная в единственном экземпляре, по эксклюзивному дизайну, не может стоить дешево.

Если преимуществом компании по производству мебели является:

  1. собственное производство продукта без услуг сторонних организаций;
  2. мебель от реального производителя без торговой наценки;
  3. отсутствие накрутки за бренд;
  4. работа напрямую с поставщиками кухонной техники, различной фурнитуры, сантехники и прочего;
  5. отсутствие необходимости дорогостоящего содержания магазинов и салонов – то клиент на выходе получает очень привлекательную цену на мебель своей мечты. Качество при этом совершенно не страдает.

Мебельный интернет-магазин "ФУРРА.RU" как раз таки ориентирован на интересы своих заказчиков.

Изначально "ФУРРА.RU" специализировался на производстве кухонь любой сложности:

  • кухонные шкафы для малогабаритных квартир эконом-класса;
  • кухни и кухонные гарнитуры стандартных комплектаций;
  • кухни по индивидуальным проектам для любого типа помещений.

Кроме того, здесь же можно подобрать все комплектующие для кухонь: от мелкой фурнитуры до кранов, смесителей, моек, корзин, систем рейлингов и столешниц.

На сегодняшний день к этому масштабу работ добавлено изготовление комфортабельной мягкой мебели: кроватей с мягким изголовьем и подъемными механизмами, кресел и диванов. Также мастера "ФУРРА.RU" готовы создать шкафы-купе и целые мебельные ансамбли для гостиной, детской, спальни, прихожей.

 

Дизайнер интерьера и технолог "ФУРРА.RU" не только создадут уникальную мебель в соответствии со всеми пожеланиями заказчика – при проектировании сделают сопутствующее техническое конструирование (вентиляция, электрика, освещение).

Работа с любыми материалами в различных стилистиках: от классики до хайтека. Абсолютный контроль качества с гарантией 12 месяцев на весь продукт. Рассрочка и кредит от банков партнеров.

Мебельный интернет-магазин "ФУРРА.RU"
г. Барнаул, ул. Попова 256г
Телефон: 8 (3852)55-66-10, 8-962-7983118
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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